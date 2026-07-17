Sturm reißt Dach von Schreinerei in die Tiefe

Eine heftige Gewitterzelle sorgte am Donnerstagabend im Kleinwalsertal (Vorarlberg) für Chaos. In Mittelberg wurde das Dach eines Betriebsgebäudes abgedeckt, während ein umgestürzter Baum eine Straße blockierte. Die Feuerwehr stand im Einsatz.
Gegen 20 Uhr zog eine kurze, aber heftige Unwetterfront über das Gemeindegebiet von Mittelberg. Dabei wurde bei einer örtlichen Schreinerei das komplette Blechdach von den starken Windböen erfasst und mehrere Meter weit auf ein angrenzendes Feld geschleudert.
Keine Verletzten
Die alarmierte Feuerwehr sicherte das beschädigte Betriebsgebäude provisorisch und entfernte den umgestürzten Baum von der Straße. Beinahe zeitgleich knickte im Bereich Erlenboden/Alpenwald ein Baum um und blockierte die einspurige Fahrbahn vollständig.
Glücklicherweise wurde bei beiden Vorfällen niemand verletzt.
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