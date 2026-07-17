Naturschutzanwaltschaft ist kein Projektkiller

Unternehmen machen sogar mehr als verlangt

Die meisten Vorarlberger Betriebe sind aus Sicht der Naturschutzanwältin ohnehin längst weiter als die hitzige Rhetorik ihrer eigenen Standesvertreter vermuten lässt. „Viele Unternehmer haben mit diesen Schutznormen überhaupt kein Problem und machen freiwillig oft sogar deutlich mehr als verlangt“, weiß die Naturschutzanwältin. Dass der Naturschutz in der Öffentlichkeit trotzdem als bürokratisches Monster dasteht, liegt laut Lins an einer verzerrten Wahrnehmung. Die wenigen Betriebe, bei denen es im Verfahren tatsächlich einmal hakt oder die sich persönlich schikaniert fühlen, jammern schlicht am lautesten und werden am ehesten gehört. „Die Bilanz zeigt jedoch schwarz auf weiß: Von einer Blockade der Wirtschaft kann keine Rede sein!“