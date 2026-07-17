Pkw prallt gegen Mauer und überschlägt sich

Die Frau war gegen 14.30 auf der Klostertalerstraße (L97) unterwegs, als sie aus noch unbekannter Ursache plötzlich die Herrschaft über ihr Fahrzeug verlor – dieses kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Steinmauer. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw.
Lenkerin konnte sich selbst befreien
Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte sich die Fahrerin aus eigener Kraft aus dem Wrack befreien. Sie wurde mit Blessuren unbestimmten Grades vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend ins Landeskrankenhaus Bludenz eingeliefert. Die Feuerwehren aus Braz und Bludenz standen mit fünf Fahrzeugen, das Rote Kreuz mit drei Fahrzeugen im Einsatz.
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