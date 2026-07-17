Pkw prallt gegen Mauer und überschlägt sich

Lenkerin konnte sich selbst befreien

Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte sich die Fahrerin aus eigener Kraft aus dem Wrack befreien. Sie wurde mit Blessuren unbestimmten Grades vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend ins Landeskrankenhaus Bludenz eingeliefert. Die Feuerwehren aus Braz und Bludenz standen mit fünf Fahrzeugen, das Rote Kreuz mit drei Fahrzeugen im Einsatz.