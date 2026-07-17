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Lenkerin verletzt

Pkw prallt gegen Mauer und überschlägt sich

Vorarlberg
17.07.2026 10:18
Der Unfallwagen wurde erheblich beschädigt, gleiches gilt für Teile der Steinmauer.
Der Unfallwagen wurde erheblich beschädigt, gleiches gilt für Teile der Steinmauer.(Bild: Bernd Hofmeister)
Am Donnerstagnachmittag ist in Braz eine Autofahrerin mit ihrem Pkw von der Klostertalerstraße abgekommen. Ihr Wagen kollidierte mit einer Mauer und kippte auf die Seite. Die Frau erlitt beim Aufprall Verletzungen unbestimmten Grades und musste nach der Erstversorgung vom Roten Kreuz ins Spital nach Bludenz gebracht werden.
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Die Frau war gegen 14.30 auf der Klostertalerstraße (L97) unterwegs, als sie aus noch unbekannter Ursache plötzlich die Herrschaft über ihr Fahrzeug verlor – dieses kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Steinmauer. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw. 

Die Unfallstelle aus der Vogelperspektive.
Die Unfallstelle aus der Vogelperspektive.(Bild: Bernd Hofmeister)

Lenkerin konnte sich selbst befreien
Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte sich die Fahrerin aus eigener Kraft aus dem Wrack befreien. Sie wurde mit Blessuren unbestimmten Grades vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend ins Landeskrankenhaus Bludenz eingeliefert. Die Feuerwehren aus Braz und Bludenz standen mit fünf Fahrzeugen, das Rote Kreuz mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

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