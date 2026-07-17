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Fahrerflucht

Wolfurt: Mopedlenkerin (15) von weißem SUV erfasst

Vorarlberg
17.07.2026 15:00
(Bild: sos)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Am Donnerstagabend wurde eine 15-Jährige auf der Senderstraße bei einer Kollision mit einem weißen Mercedes mit deutschem Kennzeichen unbestimmten Grades verletzt. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht. Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.

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Die 15-Jährige war gegen 20.15 Uhr mit einer Begleiterin auf einem zweiten Moped auf der Senderstraße von Lustenau kommend unterwegs. Im Bereich der Autobahnabfahrt, auf Höhe der Kreuzung mit dem Fahrradweg Martinsruh, wurden die beiden von einem weißen Mercedes-Benz mit deutschem Kennzeichen überholt. Bei diesem Manöver kam es zu einer seitlichen Berührung zwischen dem Pkw und dem Moped der 15-Jährigen, woraufhin diese zu Sturz kam.

Fahrer beging Fahrerflucht
Der Lenker des Wagens, bei dem es sich um einen SUV mit handeln dürfte, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Jugendliche zu kümmern. Sie wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit der Rettung in ein Krankenhaus eingeliefert.

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Hinweise erbeten
Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug beziehungsweise dessen Lenker machen können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Wolfurt zu melden.

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