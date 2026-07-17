Wolfurt: Mopedlenkerin (15) von weißem SUV erfasst

Die 15-Jährige war gegen 20.15 Uhr mit einer Begleiterin auf einem zweiten Moped auf der Senderstraße von Lustenau kommend unterwegs. Im Bereich der Autobahnabfahrt, auf Höhe der Kreuzung mit dem Fahrradweg Martinsruh, wurden die beiden von einem weißen Mercedes-Benz mit deutschem Kennzeichen überholt. Bei diesem Manöver kam es zu einer seitlichen Berührung zwischen dem Pkw und dem Moped der 15-Jährigen, woraufhin diese zu Sturz kam.