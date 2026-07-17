Altach holt Mittelstürmer Srdjan Hrstic zurück

Damit hatte man nicht unbedingt gerechnet. Srdjan Hrstic, im Vorjahr noch Leihspieler bei Altach, wurde gestern von den Rheindörflern für die nächsten drei Jahre fix verpflichtet. Der Vertrag wurde gestern erst am Abend unterschrieben, weil der Serbe, der heute 23 Jahre alt wird, auf der Anfahrt nach Altach in Deutschland im Stau steckte.