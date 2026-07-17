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Mit Dreijahresvertrag

Altach holt Mittelstürmer Srdjan Hrstic zurück

Vorarlberg
17.07.2026 19:00
Schon in der Vorsaison war Srdjan Hrstic (Mitte) als Leihspieler in Altach.
Schon in der Vorsaison war Srdjan Hrstic (Mitte) als Leihspieler in Altach.(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

SCR Altach präsentierte mit Srdjan Hrstic seinen neuen und alten Mittelstürmer. Der 22-Jährige war bereits in der vergangenen Saison per Leihe für die Rheindörfler aktiv. Nun wechselt er fest von BK Häcken ins Rheindorf und unterschreibt einen Vertrag bis 2029.

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Damit hatte man nicht unbedingt gerechnet. Srdjan Hrstic, im Vorjahr noch Leihspieler bei Altach, wurde gestern von den Rheindörflern für die nächsten drei Jahre fix verpflichtet. Der Vertrag wurde gestern erst am Abend unterschrieben, weil der Serbe, der heute 23 Jahre alt wird, auf der Anfahrt nach Altach in Deutschland im Stau steckte.

Hrstic kam in der Vorsaison in Meisterschaft und ÖFB-Cup zu 30 Einsätzen, erzielte dabei sechs Tore und bereitete drei Treffer vor. Eine Quote, die kein anderer Altach-Stürmer erreichte. Deshalb hat sich die sportliche Führung der Rheindörfler mit Sportdirektor Philipp Netzer und Eric Orie für die fixe Verpflichtung des Serben entschieden. Hrstic stand bislang bei BK Häcken unter Vertrag.

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Der 1,92 m große Angreifer zeigte im Frühjahr klare Tendenz zu besseren Leistungen. „Wir haben eine gute Lösung mit Häcken gefunden, um Hrstic fix zu verpflichten. Der Spieler wollte unbedingt zu uns“, sagt Netzer. Für Ousmane Diawara besteht damit die Möglichkeit, bei einem Angebot zu wechseln.

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