Randalierer warf Steine auf Menschen und Autos



Die Hitze tut offensichtlich nicht allen gut: Gegen 12.10 wurde der Polizei gemeldet, dass ein Mann im Bereich der Dornbirner Furt vorbeifahrende Autos und sogar Fußgänger mit Steinen bewerfen würde. Als die Beamten am Vorfallort eintrafen, hatte sich der Randalierer schon in seine Wohnung verschanzt. Zur Ruhe gekommen war er allerdings nicht, ganz im Gegenteil: Nun setzte er seine Wurfattacken vom Balkon aus fort, neben Steinen kamen dabei auch diverse Einrichtungsgegenstände zum Einsatz. Durch die Wurfgeschosse wurden gleich mehrere Pkw beschädigt – und auch zwei Dienstfahrzeuge der mittlerweile eingetroffenen Polizei bekamen einige Dellen ab.