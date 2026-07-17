Randalierer warf Steine auf Menschen und Autos

Großeinsatz am Donnerstagmittag in der Messestadt Dornbirn: Ein 44-Jähriger hatte erst Passanten und Fahrzeuge mit Steinen beworfen, später bombardierte er von seinem Balkon aus eine Straße mit diversen Gegenständen. Bei seiner Festnahme leistete er heftigen Widerstand und verletzte einen Polizisten.
Die Hitze tut offensichtlich nicht allen gut: Gegen 12.10 wurde der Polizei gemeldet, dass ein Mann im Bereich der Dornbirner Furt vorbeifahrende Autos und sogar Fußgänger mit Steinen bewerfen würde. Als die Beamten am Vorfallort eintrafen, hatte sich der Randalierer schon in seine Wohnung verschanzt. Zur Ruhe gekommen war er allerdings nicht, ganz im Gegenteil: Nun setzte er seine Wurfattacken vom Balkon aus fort, neben Steinen kamen dabei auch diverse Einrichtungsgegenstände zum Einsatz. Durch die Wurfgeschosse wurden gleich mehrere Pkw beschädigt – und auch zwei Dienstfahrzeuge der mittlerweile eingetroffenen Polizei bekamen einige Dellen ab.
Polizist bei Zugriff verletzt
Die Einsatzkräfte sperrten umgehend den Gefahrenbereich großräumig ab. Als der Mann wenig später das Gebäude verließ, schritt er trotz mehrfacher Aufforderung, stehen zu bleiben, in eindeutiger Drohpose direkt auf eine Beamtin zu. Als die Polizisten den 44-Jährigen festnehmen wollten, wehrte sich dieser mit Händen und Füßen, ein Beamter erlitt dabei leichte Verletzungen. Schließlich konnte der Randalierer doch noch überwältigt werden, anschließend wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.
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