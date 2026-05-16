So finanziert man noch günstig die neue Wohnung

Nach einer kurzen Entspannung wurden die Kredite für Wohnung oder Einfamilienhaus bereits teurer. Ein weiteres Plus ist wahrscheinlich, weil die Zinsen steigen dürften. Wer schon ein Darlehen laufen hat oder eines braucht, sollte daher neu planen – Krone+ zeigt, wie es geht.
Zuletzt wartete die Europäische Zentralbank zwar noch zu, doch viele Experten erwarten, dass sie im Juni den EU-Leitzinssatz von derzeit zwei Prozent erhöhen wird. Grund: Die Energiepreise treiben europaweit die Inflation hoch.
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