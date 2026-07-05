Bei den AHS-Lehrern rumort es jetzt ordentlich

„Darin besteht keine gute Zusammenarbeit“

Hofer hat mit seinem Frontalangriff viele Lehrer und Gewerkschafter irritiert. „Gute Zusammenarbeit besteht nicht darin, vom ersten Tag an Radikalopposition zu betreiben und vernünftige Ansätze zu torpedieren“, protestiert Astrid Schuchter, Vorsitzende von ÖLI-UG Tirol (Österreichische LehrerInnen Initiative – Unabhängige Gewerkschafter), der zweitstärksten Fraktion in der AHS-Gewerkschaft.