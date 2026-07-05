Notlandung von US-Heli
Suche nach Matrosen nach 102 Stunden gestoppt
Wenige Tage nach der Notlandung eines Helikopters im Arabischen Meer hat die US-Marine die Suche nach einem vermissten Besatzungsmitglied eingestellt.
Die Rettungsaktion sei „nach einer umfassenden Suche“ am Sonntag um 15 Uhr Ortszeit (14 Uhr MESZ) beendet worden. Das teilten die Marine-Streitkräfte des für den Nahen Osten zuständigen Regionalkommandos (CENTCOM) auf X mit.
Über einen Zeitraum von mehr als 102 Stunden habe die Marine auf einer Fläche von gut 14.000 Quadratmeilen (rund 36.000 Quadratkilometern) erfolglos nach dem Soldaten gesucht. Dieser war am 1. Juli als vermisst gemeldet worden. Hinweise auf eine feindliche Attacke gab es damals nicht.
Andere Besatzungsmitglieder gefunden
Die anderen drei Besatzungsmitglieder des MH-60S Sea Hawk seien nach dem Zwischenfall gefunden worden, hieß es. Sie befanden sich demnach in stabilem Zustand auf dem Flugzeugträger „USS George H.W. Bush“. Diesen hatten die USA im Zuge des Iran-Kriegs in die Region verlegt.
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