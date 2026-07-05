„Meine Hotel-Manager putzen sogar die WCs“

Freitagvormittag in Elisabeth Gürtlers Luxusresort. In wenigen Stunden reisen die ersten Gäste an, jedes Zimmer ist ausgebucht. Doch ausgerechnet jetzt fällt ein Stubenmädchen aus. Entschlossen greift Gürtlers Hoteldirektor zu Staubsauger und Klobürste. Die frische Bettwäsche holt er auch noch schnell, schließlich muss er die Betten überziehen. Ein ungewöhnlicher Einsatz? Keineswegs. Auch Luxushotels kämpfen um Arbeitskräfte. Elisabeth Gürtler beobachtet Szenen wie diese gelassen.