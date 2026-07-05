Aurora Ramazzotti postet nach Hochzeits-Marathon

Vier Liebeslieder für den Bräutigam

Den wohl persönlichsten Hochzeitsmoment lieferte die Braut selbst: Aurora schrieb für Goffredo gleich vier Liebeslieder und präsentierte sie während der Feier live. Das kleine Album trägt passenderweise den Namen „Un giorno di festa“ – „Ein Festtag“. Während Papa Eros einst seiner Tochter mit „L’Aurora“ ein musikalisches Denkmal setzte, griff diese nun selbst zum Mikrofon. Romantik liegt bei den Ramazzottis eben nicht nur in der Luft, sondern offenbar auch in den Stimmbändern.