Aurora Ramazzotti postet nach Hochzeits-Marathon

Drei Tage, mehrere Brautlooks, ein sizilianisches Schloss und jede Menge große Gefühle: Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza haben ihre Liebe mit einem Hochzeits-Marathon gekrönt. Nun lässt die Tochter von Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti ihre Fans mit neuen Bildern noch einmal mitfeiern.
Ein kurzes „Ja“ und dann ab in die Flitterwochen? Für Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza durfte es ein bisserl mehr sein. Schon am Freitag unterschrieben die beiden im sizilianischen Militello in Val die Catania die Hochzeitsdokumente. Aurora erschien dabei herrlich unkonventionell in Weiß, mit Netzhaube und flachen Schuhen.
Am Samstag folgte anschließend die große Zeremonie im Castello Xirumo Serravalle nahe Lentini. Heute, Sonntag, klingt das Festwochenende nach drei Tagen voller Musik, Tanz und Familienglück aus. Die neuen Aufnahmen lassen dabei keinen Zweifel: Hier wurde nicht nur geheiratet, sondern gleich das Leben ordentlich mitgefeiert.
„Die verrücktesten 72 Stunden meines Lebens“
Erst einmal musste Aurora Ramazzotti offenbar selbst verarbeiten, was sich in den vergangenen Tagen abgespielt hatte. „Nach den verrücktesten 72 Stunden meines Lebens habe ich gerade wieder zum Telefon gegriffen“, schrieb die 29-Jährige zu ihrer neuen Instagram-Bilderserie.
Was darauf folgt, klingt schon fast wie eine liebevolle Warnung an ihre 2,6 Millionen Follower: Sie sollen sich darauf einstellen, den nächsten Monat ausgiebig mit Hochzeitsmomenten versorgt zu werden. „Nicht einmal in meinen wildesten Träumen“, schwärmte Aurora und setzte darunter das Datum, an dem sie Goffredo Cerza das Jawort gab: 04.07.26.
Hier die Bilderserie zum Durchklicken:
Papa Eros führte sie zum Altar
Zum Altar kam Aurora Hand in Hand mit Papa Eros. Der Sänger lockerte den großen Moment mit einem Scherz auf, bevor er seine Tochter ihrem Goffredo übergab. Geleitet wurde die Zeremonie von Auroras enger Freundin Sara Daniele, die die beiden einst miteinander bekannt gemacht hatte.
Mama Michelle wiederum rührte die Gäste mit einer emotionalen Rede. Sie erinnerte daran, dass es für Aurora nicht immer leicht gewesen sein dürfte, mit zwei derart prominenten Eltern aufzuwachsen – und würdigte ihre Tochter als starke Frau und liebevolle Mutter.
Vier Liebeslieder für den Bräutigam
Den wohl persönlichsten Hochzeitsmoment lieferte die Braut selbst: Aurora schrieb für Goffredo gleich vier Liebeslieder und präsentierte sie während der Feier live. Das kleine Album trägt passenderweise den Namen „Un giorno di festa“ – „Ein Festtag“. Während Papa Eros einst seiner Tochter mit „L’Aurora“ ein musikalisches Denkmal setzte, griff diese nun selbst zum Mikrofon. Romantik liegt bei den Ramazzottis eben nicht nur in der Luft, sondern offenbar auch in den Stimmbändern.
Nach fast zehn gemeinsamen Jahren und der Geburt ihres Sohnes Cesare sind Aurora und Goffredo nun also offiziell Mann und Frau. Und nach diesem dreitägigen Hochzeitsrausch dürfte eines feststehen: Geheiratet wird hoffentlich nur einmal – gefeiert wurde dafür gleich dreifach.
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