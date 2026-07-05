Tourist (18) treibt Bürgermeister auf die Palme

„Respektlosigkeit gegenüber der Stadt“

„Verhalten wie das, das wir heute beobachten mussten, ist inakzeptabel und kann nicht als bloßes Späßchen abgetan werden. Wer denkt, Venedig als Bühne für ein paar zusätzliche Likes in sozialen Netzwerken zu nutzen, zeigt Respektlosigkeit gegenüber der Stadt, den Venezianern, den Mitarbeitern des öffentlichen Nahverkehrs und allen Bürgern sowie Besuchern, die sich tagtäglich regelkonform bewegen. Wir sagen es deutlich: Bei solchen Vorfällen muss die Linie Null Toleranz sein“, erklärt der Stadtchef.