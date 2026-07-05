Irre Aktion in Venedig
Tourist (18) treibt Bürgermeister auf die Palme
Ein Urlauber ist bei einem Ausflug in Venedig auf das Dach eines fahrenden Vaporetto-Bootes geklettert. Die italienische Polizei hielt die Aktion für weniger lustig. Nicht gut zu sprechen auf den Störenfried ist auch der Bürgermeister …
Wohl getrieben von Einfluss und Likes auf Social Media begab sich ein 18-jähriger Tourist chinesischer Herkunft in eine waghalsige Situation. Mutig stand er auf dem Dach eines Vaporetto-Bootes, ein Freund filmte die Szene eifrig mit dem Handy mit. Wenige Stunden später wiederholte das Duo die lebensgefährlichen Szenen gleich noch einmal. Bis schließlich die Polizei eingriff, berichten italienische Medien. Anzeigen folgten – wegen Störung des öffentlichen Dienstes und Gefährdung der Schifffahrt.
Damit war die Geschichte noch nicht beendet. Später bekamen die beiden den Zorn des Bürgermeisters von Venedig, Simone Venturini, zu spüren. Der die beiden gleich zusätzlich zur Kasse bitten will.
„Respektlosigkeit gegenüber der Stadt“
„Verhalten wie das, das wir heute beobachten mussten, ist inakzeptabel und kann nicht als bloßes Späßchen abgetan werden. Wer denkt, Venedig als Bühne für ein paar zusätzliche Likes in sozialen Netzwerken zu nutzen, zeigt Respektlosigkeit gegenüber der Stadt, den Venezianern, den Mitarbeitern des öffentlichen Nahverkehrs und allen Bürgern sowie Besuchern, die sich tagtäglich regelkonform bewegen. Wir sagen es deutlich: Bei solchen Vorfällen muss die Linie Null Toleranz sein“, erklärt der Stadtchef.
„Wir haben es hier nicht nur mit einer unhöflichen Geste zu tun, sondern mit einem Verhalten, das die Sicherheit der Schifffahrt und die Unversehrtheit der Menschen gefährden kann. Ich habe die Ämter gebeten, jede mögliche Initiative zu prüfen, einschließlich der Forderung nach Schadenersatz für den Imageschaden, der der Stadt entstanden ist“, so Venturini.
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