Wirbel um Schiri! „Er macht seine eigenen Gesetze“

Kylian Mbappé kostete den hart erkämpften Einzug ins Viertelfinale mit einer provokanten Geste gegen Paraguay aus, lachte schadenfroh... Verständlich. Denn das 1:0 bot nur wenige Chancen, dafür viele harte, teils unfaire Zweikämpfe. Den größten Aufreger gab es in Minute 39: Paraguays Matías Galarza schlug Mbappé abseits des Balles an die Schulter. „Das ist Fußball. Wenn sie das nicht gewöhnt sind, was soll ich machen“, so Paraguays Torhüter Gill zur harten Gangart. „Unsere Haltung ist es, wie Löwen zu kämpfen“, legte Paraguay-Trainer Alfaro nach.