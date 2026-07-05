Wirbel um Schiri! „Er macht seine eigenen Gesetze“

Die Leistung des usbekischen Referees Ilgiz Tantashev beim 1:0-Sieg von Frankreich gegen Paraguay sorgte für Fassungslosigkeit. FIFA-Schiri-Boss Pierluigi Collina gerät nach kurzfristiger Änderung massiv in die Kritik. Auch bei Les Bleus konnte man es nicht glauben.
Kylian Mbappé kostete den hart erkämpften Einzug ins Viertelfinale mit einer provokanten Geste gegen Paraguay aus, lachte schadenfroh... Verständlich. Denn das 1:0 bot nur wenige Chancen, dafür viele harte, teils unfaire Zweikämpfe. Den größten Aufreger gab es in Minute 39: Paraguays Matías Galarza schlug Mbappé abseits des Balles an die Schulter. „Das ist Fußball. Wenn sie das nicht gewöhnt sind, was soll ich machen“, so Paraguays Torhüter Gill zur harten Gangart. „Unsere Haltung ist es, wie Löwen zu kämpfen“, legte Paraguay-Trainer Alfaro nach.
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