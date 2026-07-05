Antonelli-Drama: Erst defekt, dann Strafe

Drama um Kimi Antonelli, der mit frischen Reifen den Sieg vor Augen hatte. Doch dem italienischen Mercedes-Pilot brach im Finish des Grand Prix von Großbritannien das Windshield nahe der Radaufhängung und musste deshalb gleich zweimal in die Box. Dazu gab es auch noch eine Strafe wegen zu häufigem Verlassens der Strecke! Doch der Italiener konnte gar nicht anders ...
„Etwas ist im Auto kaputt“, funkte Antonelli und fuhr an die Box. Auf Rang fünf hinter Russell kam er wieder auf die Strecke. Doch der Italiener war ohne Chance, sein Mercedes war unfahrbar.
Zeitstrafe
Die Zeitstrafe gegen sich verstand der WM-Leader nicht, zumal er seiner Meinung nach nicht abkürzte und Zeit gewann.
Antonelli kam erneut an die Box, aber der Podestplatz war dahin, am Ende wurde es nur Platz 16.
„Das darf einfach nicht sein“
Teamchef Toto Wolff: „ Es ist etwas über dem Curb gebrochen, das darf einfach nicht sein. Da waren dann alle möglichen Teile, die am Auto weggestanden sind, die haben wir dann später entfernt. Aber er hat sich von Runde zu Runde weiter gerettet und wollte unbedingt noch Punkte machen.“
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