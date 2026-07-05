Antonelli-Drama: Erst defekt, dann Strafe

Drama um Kimi Antonelli, der mit frischen Reifen den Sieg vor Augen hatte. Doch dem italienischen Mercedes-Pilot brach im Finish des Grand Prix von Großbritannien das Windshield nahe der Radaufhängung und musste deshalb gleich zweimal in die Box. Dazu gab es auch noch eine Strafe wegen zu häufigem Verlassens der Strecke! Doch der Italiener konnte gar nicht anders ...