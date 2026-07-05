Max Verstappen schimpft: „Das ist gefährlich!“

Vierfach-Weltmeister Max Verstappen verspielte beim Großen Preis von Großbritannien einen Podestplatz! Auf Platz drei liegend, landete der Niederländer vier Runden vor der Zielflagge im Kiesbett. „Das ist gefährlich“, reagierte er danach im Interview sauer ...
„Dieses Auto, unglaublich“, funkte Verstappen nach seinem Abflug unzufrieden. Der Niederländer verlor seinen Red-Bull-Boliden in einer Hochgeschwindigkeitspassage und schied aus. Das Rennen wurde wegen seines Ausritts ins Kiesbeet hinter dem Safety Car beendet. Wieder gab es für den vierfachen Champion keine Punkte – wieder war das Auto schuld!
„Das ist natürlich gefährlich“
Verstappen nach dem Rennen im Interview mit dem ORF: „Es war das gleiche Problem wie schon in Österreich – der Heckflügel war nicht ganz geschossen – das ist natürlich gefährlich. Wir haben zu viele Probleme – und am Ende wieder keine Punkte.“
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