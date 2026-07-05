Wo am Sonntagabend noch Regen droht

Bis zu 31 Grad am Montag

Der Montag startet dann schon wieder deutlich freundlicher. Neben viel Sonnenschein ziehen zwar zeitweise Wolken durch, die meisten Regionen bleiben aber trocken. Die Temperaturen klettern tagsüber auf 24 bis 31 Grad – ideal also für alle, die den Sommer ohne große Hitze genießen möchten.