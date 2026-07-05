Wo am Sonntagabend noch Regen droht

Wer den Sonntagabend in Österreich draußen verbringen möchte, sollte noch einmal kurz auf unsere Regenkarte schauen. Vor allem anfangs sind regional noch einzelne Schauer möglich.
Vielerorts beruhigt sich das Wetter aber im Laufe des Abends wieder. Wer also Grillen, einen Spaziergang oder den Heimweg plant, kann mit etwas Glück trocken davonkommen.
Angenehme Sommernacht
In der Nacht lockert es dann immer häufiger auf und die Temperaturen gehen auf 11 bis 18 Grad zurück. Der Wind lässt nach, sodass vielerorts eine angenehm frische Sommernacht wartet.
Auf unserer interaktiven Regenkarte sehen Sie, ob es in Ihrer Region heute Abend noch regnen wird:
Bis zu 31 Grad am Montag
Der Montag startet dann schon wieder deutlich freundlicher. Neben viel Sonnenschein ziehen zwar zeitweise Wolken durch, die meisten Regionen bleiben aber trocken. Die Temperaturen klettern tagsüber auf 24 bis 31 Grad – ideal also für alle, die den Sommer ohne große Hitze genießen möchten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.