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11 bis 18 Grad

Wo am Sonntagabend noch Regen droht

Wetter
05.07.2026 18:00
So endet der Sonntag in Österreich.
So endet der Sonntag in Österreich.(Bild: Mauricio - stock.adobe.com)
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Wer den Sonntagabend in Österreich draußen verbringen möchte, sollte noch einmal kurz auf unsere Regenkarte schauen. Vor allem anfangs sind regional noch einzelne Schauer möglich.

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Vielerorts beruhigt sich das Wetter aber im Laufe des Abends wieder. Wer also Grillen, einen Spaziergang oder den Heimweg plant, kann mit etwas Glück trocken davonkommen.

Angenehme Sommernacht
In der Nacht lockert es dann immer häufiger auf und die Temperaturen gehen auf 11 bis 18 Grad zurück. Der Wind lässt nach, sodass vielerorts eine angenehm frische Sommernacht wartet.

Auf unserer interaktiven Regenkarte sehen Sie, ob es in Ihrer Region heute Abend noch regnen wird:

Bis zu 31 Grad am Montag
Der Montag startet dann schon wieder deutlich freundlicher. Neben viel Sonnenschein ziehen zwar zeitweise Wolken durch, die meisten Regionen bleiben aber trocken. Die Temperaturen klettern tagsüber auf 24 bis 31 Grad – ideal also für alle, die den Sommer ohne große Hitze genießen möchten.

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