Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ärzte „überrascht“

IT-Chaos: Neuer Eltern-Kind-Pass wieder verschoben

Innenpolitik
05.07.2026 17:00
Der Eltern-Kind-Pass soll – als Nachfolger des Mutter-Kind-Passes – künftig elektronisch ...
Der Eltern-Kind-Pass soll – als Nachfolger des Mutter-Kind-Passes – künftig elektronisch verfügbar sein.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Petja Mladenova
Porträt von Philipp Stewart
Von Petja Mladenova und Philipp Stewart

Ein neuer Rückschlag bei der Modernisierung des Gesundheitssystems: Die für Oktober geplante Einführung des elektronischen Eltern-Kind-Passes (vormals Mutter-Kind-Pass) wird um ein ganzes Jahr verschoben. Es ist bereits die zweite Verzögerung und ein weiteres Beispiel für das zentrale Föderalismusproblem im System.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Grund für die Verzögerung sind technische Schwierigkeiten bei der Synchronisierung der IT-Systeme der Länder und des Bundes. Die Verschiebung wird diese Woche im Parlament beschlossen. Die Ärztekammer zeigt sich von dieser völlig unerwarteten Verzögerung überrascht.

Ärztekammer ist überrascht
In einem Schreiben, das der „Krone“ vorliegt, heißt es: „Die Vorgehensweise ist aus unserer Sicht mehr als überraschend.“ Der elektronische EKP sei ein „richtiger und wichtiger“ Schritt, dem „lange und zähe Verhandlungen“ vorausgegangen seien. Nun soll es im Übergangsjahr einen Feldversuch in Kärnten geben.

Mit den Untersuchungen werden systematisch Krankheiten aufgespürt und verhindert.
Mit den Untersuchungen werden systematisch Krankheiten aufgespürt und verhindert.(Bild: Martin A. Jöchl)

Die Umsetzung des elektronischen Eltern-Kind-Passes wurde schon einmal verschoben, ursprünglich war sie für Anfang 2026 geplant. Als Grund dafür wurde schon im Dezember 2025 die „Komplexität des Projekts“ genannt.

Ihre Noten für die Bundesregierung
Stimmen Sie jetzt ab!

Die – anonyme – Abstimmung läuft bis zum Donnerstag, 9. Juli. Haben Sie alle Noten vergeben, können Sie laufend mit den Durchschnittsbewertungen der „Krone“-User vergleichen. Am Freitag, dem letzten Schultag, „verteilt“ die „Krone“ dann das Endergebnis an die Politik.

Schwangerschaften und Geburten werden künftig nur mehr digital erfasst
Grundsätzlich soll der Eltern-Kind-Pass (EKP), der bis Ende 2023 als Mutter-Kind-Pass bezeichnet wurde, die Früherkennung von gesundheitlichen und psychosozialen Risikofaktoren von Müttern und deren Kindern ermöglichen. Mit der Digitalisierung werden Schwangerschaften künftig ausschließlich in elektronischer Form dokumentiert. Außerdem sollen erstmals ab 1. März 2027 die Daten zu den Kindern, die ab diesem Tag geboren werden, elektronisch gespeichert werden.

Lesen Sie auch:
Die Politik „doktert“ am Gesundheitssystem herum.
Konfusion in Parteien
Spitals-Debatte: Rot gegen Rot, Vize gegen Kanzler
04.07.2026

Die Wiener Kurienobfrau Naghme Kamaleyan-Schmied begrüßt die geplante Digitalisierung. „Die Umsetzung war aber leider nicht ausreichend vorbereitet. Es gab viele ungeklärte Fragen, unter anderem zur Koppelung mit der ID-Austria sowie der Finanzierung der Module in den Ordinationen.“ Es fehlen zudem Schnittstellen in den Krankenhäusern, die Bürokratie sei überbordend, es seien Doppeldokumentationen statt Vereinfachung und Entbürokratisierung geplant. „Ein vorprogrammiertes Chaos, das Schwangere, Ärztinnen und Ärzte belastet hätte.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
05.07.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
KärntenParlament
Ärztekammer
VerzögerungElternMutterDigitalisierung
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Aus diesen Trümmern wurde ein 93-jähriger Mann schwer verletzt geborgen.
Wohnhaus zerstört
Mehrere Verletzte bei Gasexplosion in Wien
Es kam auch zu gewaltsamen Ausschreitungen in Erfurt.
Zusammenstöße
Demonstranten wollten AfD-Parteitag verhindern
Das Donauinselfest in Wien könnte laut ÖAMTC die Reisewelle zu Beginn der Sommerferien verzögern ...
Ferienbeginn im Osten
ÖAMTC: Donauinselfest verzögert Reisewelle
krone.tv fragt nach
Sieg gegen Spanien heute? „I siach‘ schwoarz … “
Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
242.914 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
131.061 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
124.904 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
Innenpolitik
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
1303 mal kommentiert
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?  
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
663 mal kommentiert
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Innenpolitik
Babler verteidigt Reform – auch gegen Doskozil
489 mal kommentiert
SPÖ-Chef Andreas Babler sieht bei den Plänen der Reformpartnerschaft „große Würfe“ und wehrt ...
Mehr Innenpolitik
Ärzte „überrascht“
IT-Chaos: Neuer Eltern-Kind-Pass wieder verschoben
Krone Plus Logo
Kasperl der Woche
„SpielerInnen“: So sieht Babler unsere Nationalelf
Bleibt bei seinem Kurs
Rekordhitze: Minister plant keine Sofortmaßnahmen
5 Tage Plenum am Stück
Seltener Sitzungsmarathon im Parlament steht bevor
„Absolute Macht“
Kim kontrolliert Waffentests auf Marinezerstörer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf