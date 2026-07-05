IT-Chaos: Neuer Eltern-Kind-Pass wieder verschoben

Schwangerschaften und Geburten werden künftig nur mehr digital erfasst

Grundsätzlich soll der Eltern-Kind-Pass (EKP), der bis Ende 2023 als Mutter-Kind-Pass bezeichnet wurde, die Früherkennung von gesundheitlichen und psychosozialen Risikofaktoren von Müttern und deren Kindern ermöglichen. Mit der Digitalisierung werden Schwangerschaften künftig ausschließlich in elektronischer Form dokumentiert. Außerdem sollen erstmals ab 1. März 2027 die Daten zu den Kindern, die ab diesem Tag geboren werden, elektronisch gespeichert werden.