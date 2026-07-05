Droht Eskalation? Jetzt greifen die Kirchen ein

Auch vor dem Duell zwischen England und Mexiko im Aztekenstadion auf 2200 Metern Höhe ist die Stimmung im WM-Gastgeberland aufgeheizt. Vor dem Hotel der englischen Nationalmannschaft kam es zu einem Polizeieinsatz, nachdem mexikanische Fans Lärm machten, um die Spieler zu stören. Zur Mäßigung riefen nun die Kirchen der beiden Länder auf.