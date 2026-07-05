Maskottchen auf vier leisen, aber flotten Pfoten

Zwei Wochen unterwegs

Doch „Killer“ wollte sich mit seinem neuen Zuhause nicht so richtig anfreunden – er hatte gewissermaßen Heimweh. So machte er sich still und heimlich auf den Weg, überwand eine Strecke von mehr als 30 Kilometer Luftlinie und sogar mehrere Bäche. Und zwei Wochen später stand er wieder vor dem Kraftwerk in Ernsthofen. Kein Wunder also, dass er seit damals fix zum Inventar gehört – als Maskottchen auf leiden, aber flotten Pfoten!