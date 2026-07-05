Schiedsrichter-Besetzung bereitet England Sorgen

Mit Bauchweh hatten sich die Engländer beim 2:1 über DR Kongo fürs Achtelfinale der WM qualifiziert, nun haben sie vorm Duell mit Mexiko Kopfschmerzen. Als wäre die Aufgabe im Aztekenstadion nicht schwierig genug, bereitet auch die Referee-Besetzung Sorgen. Es pfeift der Iraner Faghani, der selbst wegen Bildern mit Donald Trump Probleme hatte.
„Wir haben das Zeug dazu, Großes zu leisten. Wir müssen nur daran glauben“, sagte Trainer Thomas Tuchel, nachdem England vor 68.000 Fans in Atlanta das K.o.-Duell mit der DR Kongo nach 0:1-Rückstand noch knapp mit 2:1 gewonnen hatte. Nun müssen die Three Lions im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt vor über 80.000 Zusehern gegen den WM-Gastgeber bestehen.
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