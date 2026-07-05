Schiedsrichter-Besetzung bereitet England Sorgen

„Wir haben das Zeug dazu, Großes zu leisten. Wir müssen nur daran glauben“, sagte Trainer Thomas Tuchel, nachdem England vor 68.000 Fans in Atlanta das K.o.-Duell mit der DR Kongo nach 0:1-Rückstand noch knapp mit 2:1 gewonnen hatte. Nun müssen die Three Lions im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt vor über 80.000 Zusehern gegen den WM-Gastgeber bestehen.