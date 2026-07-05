„Bei der Austria will ich zu mir selbst finden“

„Ich bin mit meiner Freundin gerade auf Wohnungssuche, habe ein bisschen die Stadt, die Abläufe mit den Bezirken kennengelernt. Das letzte Mal war ich hier noch auf Klassenfahrt, da standen Museumsbesuche auf dem Programm. Beim Wiener Dialekt wird’s manchmal so schnell, dass ich chancenlos bin. Aber das ist kein Problem, ich werde mich schnell daran gewöhnen“, zwinkert Neo-Stürmer Julian Hettwer.