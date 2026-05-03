Rekord! 30.000 radelten um den Ossiacher See!

Landeshauptmann Daniel Fellner und Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig gaben gemeinsam mit „Krone“-Moderator Patrick Jochum den Startschuss für einen besonderen Tag. Während Schuschnig im Laufschritt ins Geschehen eintauchte und die Teilnehmer begleitete, musste der Landeshauptmann nach dem Start weiter zu Terminen – ein kurzer Auftritt, der dennoch die Bedeutung der Veranstaltung unterstrich. Nicht umsonst werden die autofreien Tage seit Jahrzehnten von starken Partnern, wie der Kelag, Hirter Bier, Generali und der Volksbank getragen.