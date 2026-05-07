Von der Vision zum Kult: Kärntens Rad-Wunder!

Vom Wörthersee zum Ossiacher See

Der Erfolg blieb nicht auf den Wörthersee beschränkt. Über Kontakte kam die Idee an den Ossiacher See. Anfangs vorsichtig, heute etabliert und heuer mit mehr als 30.000 Teilnehmern so stark wie nie. Und wer einmal selbst radelnd unterwegs war, versteht diese Magie. Zwischen den beiden autofreien Tagen hat sich ein weiteres Kapitel entwickelt: die Velovista, eine achttägige Genussradreise quer durch Kärnten.