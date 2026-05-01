Gardasee ist aktuell der Nabel der Fahrrad-Welt!

Was bleibt nach dem ersten Tag am Gardasee?

Die Richtung stimmt. Die Branche liefert – mit mehr Leistung, mehr Technik, vor allem aber mit neuen Ideen, wie man das Radfahren einfacher und zugänglicher machen kann. Noch bis Sonntag kann gefahren und jedes Detail getestet werden. Aber schon jetzt zeigt sich: 2026 könnte ein entscheidendes Jahr für die Radbranche werden – eines, in dem sich das E-Bike endgültig zum echten Autoersatz entwickelt.