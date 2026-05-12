Auch „normaler Sommer“ für viele eine Belastung

Durch geografische Lage spürt Österreich die Klimaerwärmung stärker

Eine Kaltfront habe zwar die Eisheiligen am Montag pünktlich eingeleitet, aber „Die Hitzebelastung in Österreich hat in den letzten Jahrzehnten massiv zugenommen und dieser Trend wird sich weiter fortsetzen“, wie Andreas Schaffhauser erklärte. Er ist wissenschaftlicher Generaldirektor der Geosphere Austria. Seit der Klimaperiode im vorindustriellen Zeitalter von 1850 bis 1900 habe sich die Erdatmosphäre global um 1,3 Grad erwärmt. Aufgrund der geografischen Lage Österreichs waren es hierzulande ganze 3,1 Grad. Hitzetage mit Temperaturen über 30 Grad, Tropennächte mit nicht weniger als 20 Grad und Hitzewellen haben bereits zugenommen.