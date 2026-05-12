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Royaler Wow-Auftritt

Amal Clooney glänzt in Vintage-Goldrobe bei Event

Royals
12.05.2026 13:18
George und Amal Clooney werden von König Charles zur Feier begrüßt.
George und Amal Clooney werden von König Charles zur Feier begrüßt.(Bild: AFP/AARON CHOWN)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Wow-Auftritt von Amal Clooney in London! Bei der Jubiläumsfeier von Königs Charles Wohltätigkeitsorganisation „The King‘s Trust“ in der berühmten Royal Albert Hall erschien die Frau von Hollywood-Star George Clooney in einer spektakulären Goldrobe – und wurde zum Hingucker des Abends.

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Das Besondere: Das funkelnde Kleid stammt aus dem Archiv des LuxuslabelsAlexander McQueen und wurde bereits 2007 bei der Paris Fashion Week gezeigt. Die glamouröse Robe mit tiefem Ausschnitt und goldenen Pailletten schimmerte bei jedem Schritt!

Clooneys „Goldschatz“
Dazu kombinierte Amal goldene High Heels, eine glänzende Clutch und zarten Schmuck. Die Haare trug sie offen in sanften Wellen – perfekter Hollywood-Glamour!

George Clooney und sein Goldschatz ...
George Clooney und sein Goldschatz ...(Bild: AFP/ADRIAN DENNIS)

George Clooney hielt sich dagegen modisch lieber zurück: dunkler Anzug, weiße Hemd, dunkle Krawatte. Neben seiner strahlenden Frau hatte er diesmal aber ohnehin kaum eine Chance.

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Händchenhaltend lief das Paar über den roten Teppich der Charity-Gala von König King Charles III. Der King‘s Trust unterstützt seit 1976 junge Menschen beim Einstieg ins Berufsleben.

Erst vor wenigen Tagen waren die Clooneys noch in Saint-Tropez unterwegs, wo George seinen 65. Geburtstag gefeiert hatte. Jetzt folgte der nächste Glamour-Auftritt – und Amal lieferte dabei ganz großes Red-Carpet-Kino!

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