Aquaplaning! Nach Kollision „regnete“ es Pakete

Plötzlich die Kontrolle verloren

„Laut Angaben des Lenkers sei der Transporter aufgrund von Aquaplaning plötzlich ins Schleudern geraten“, schildern die Ermittler von der Polizei. Das Fahrzeug geriet daraufhin zunächst auf die Gegenfahrbahn, touchierte dann eine Hecke und krachte letztlich gegen einen Carport bei einem Wohnhaus. Erst nach dem heftigen Aufprall kam der Lieferwagen zum Stillstand.