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Gegen Carport gekracht

Aquaplaning! Nach Kollision „regnete“ es Pakete

Tirol
12.05.2026 13:09
Nach dem Crash wurden Pakete aus dem Fahrzeug geschleudert.
Nach dem Crash wurden Pakete aus dem Fahrzeug geschleudert.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Spektakulärer Unfall am Dienstag in den frühen Morgenstunden im Tiroler Unterland: Aufgrund von Aquaplaning verlor der Lenker eines Paketwagens die Kontrolle – der Transporter kam daraufhin von der Fahrbahn ab, mähte eine Hecke nieder und krachte gegen einen Carport. Der verletzte Lenker musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden ist enorm.

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Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 5 Uhr in Fieberbrunn im Bezirk Kitzbühel. Der 21-jährige Rumäne war mit dem Lieferwagen, in dem Pakete transportiert wurden, auf der B164 Hochkönigstraße von Hochfilzen kommend in Richtung St. Johann in Tirol unterwegs.

Plötzlich die Kontrolle verloren
„Laut Angaben des Lenkers sei der Transporter aufgrund von Aquaplaning plötzlich ins Schleudern geraten“, schildern die Ermittler von der Polizei. Das Fahrzeug geriet daraufhin zunächst auf die Gegenfahrbahn, touchierte dann eine Hecke und krachte letztlich gegen einen Carport bei einem Wohnhaus. Erst nach dem heftigen Aufprall kam der Lieferwagen zum Stillstand.

Zitat Icon

Durch den Aufprall wurden transportierte Pakete aus dem Fahrzeug geschleudert und blieben verstreut liegen.

Ermittler von der Polizei

Lenker mit Rettung ins Spital
Der 21-jährige Lenker erlitt beim Unfall Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit der alarmierten Rettung ins Krankenhaus St. Johann eingeliefert. „Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Durch den Aufprall wurden transportierte Pakete aus dem Fahrzeug geschleudert und blieben verstreut liegen“, so die Ermittler weiter.

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Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten wurde der Verkehr im Bereich der Unfallstelle wechselseitig angehalten.

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