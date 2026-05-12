WEGA fasst international Gesuchten in Wien

Ein wegen versuchten Mordes international gesuchter Mann ist am Montag in Wien-Meidling festgenommen worden. Wiener Beamte konnten den 27-jährigen irakischen Staatsbürger nach intensiven Ermittlungen ausforschen. Der Zugriff erfolgte am Montagvormittag mit Unterstützung der WEGA direkt an seinem Arbeitsplatz.
Gegen den Mann lag ein Europäischer Haftbefehl vor. Er steht im Verdacht, im Jahr 2025 in Ungarn einen versuchten Mord begangen zu haben. Die österreichischen Ermittler konnten den Aufenthaltsort des Verdächtigen schließlich ausfindig machen und den Zugriff koordinieren.
Mann in Justizanstalt gebracht
Der 27-Jährige wurde daraufhin in Wien-Meidling festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann anschließend in eine Justizanstalt eingeliefert.
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