Salzburg Marathon schreibt heuer wieder Rekorde

Anders sieht die Lage beim Halbmarathon aus. Mit 4200 Teilnehmern ist dieses Rennen seit Ende März ausgebucht. „Da gibt es auch keinen Spielraum mehr“, spricht Langer die Kapazitätsgrenzen an. Bei mehr Läufern würde der Event zu einer Massenveranstaltung mutieren, könne eine gute Verpflegung für jeden Einzelnen im Ziel nicht mehr gewährleistet werden.