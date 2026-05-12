Salzburg Marathon schreibt heuer wieder Rekorde

Der Salzburg Marathon findet bereits am Sonntag statt. Für die Königsdisziplin stehen nur noch wenige Restplätze zur Verfügung. Der Halbmarathon ist indes seit Ende März ausgebucht. Die Frauen sind mittlerweile am Vormarsch.
„Wir könnten jedes Jahr die gleichen Meldungen hernehmen, wir schreiben jedes Jahr Rekorde.“ Organisator Markus Langer freut sich über den hohen Zuspruch am diesjährigen Salzburg Marathon (Sonntag, 8.30). Für die Königsdistanz von 42,195 Kilometern gab es heuer 40 Prozent mehr Anmeldungen als im Vorjahr. Dennoch sind – wie beim Frauenlauf am Freitag (19.15) oder beim 10K-City Run (Sonntag, 8.15) – für Kurzentschlossene noch einige Restplätze verfügbar.
Anders sieht die Lage beim Halbmarathon aus. Mit 4200 Teilnehmern ist dieses Rennen seit Ende März ausgebucht. „Da gibt es auch keinen Spielraum mehr“, spricht Langer die Kapazitätsgrenzen an. Bei mehr Läufern würde der Event zu einer Massenveranstaltung mutieren, könne eine gute Verpflegung für jeden Einzelnen im Ziel nicht mehr gewährleistet werden.
Ebenfalls spannend: Beim Marathon liegt der Frauenanteil der Unter-35-Jährigen mittlerweile über jenem der Männer in dieser Altersklasse. Über alle Bewerbe gesehen gebe es laut Veranstalter aber noch immer mehr männliche Teilnehmer.
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