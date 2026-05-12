Britisch-österreichisches Baby konnte doch nach UK

Anmeldesystem für EU-Bürger

Die Familie – der Vater ist Österreicher, die Mutter Britin, die Kinder Doppelstaatsbürger – reiste infolge vorübergehend nach Österreich, wo sie laut „Falter“ im Burgenland bei Familie und Freunden unterkam, um auf die Ausstellung eines britischen Passes für das Baby zu warten – ein Unterfangen, das bis zu zehn Wochen dauern könne. Ein Notpass sei deswegen nicht infrage gekommen, weil das Baby noch nie einen britischen Reisepass besessen hatte. Eine Alternativlösung wäre der Erwerb einer Aufenthaltsbescheinigung gewesen. Diese kostet aber rund 600 Euro und eine Ausstellung dauert laut Website der britischen Regierung ebenfalls bis zu acht Wochen. Die Familie entschied sich, den Weg über Irland zu nehmen.