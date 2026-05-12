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„Ich möchte, dass ...“

Ex-Weltmeisterin hört auf – und hat Bitte an Fans

Ski Nordisch
12.05.2026 13:17
Yūki Itō kündigt ihr Karriereende an.
Yūki Itō kündigt ihr Karriereende an.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Eine der erfolgreichsten Skispringerinnen der Geschichte hört auf! Yūki Itō kündigte in einem emotionalen Statement ihr Karriereende an – und hat noch eine ganz besondere Bitte an ihre Fans.

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Die Saison 2026/27 wird die 32-Jährige noch mitnehmen, danach verabschiedet sie sich in den Ruhestand. „Seit ich meinen ersten Sprung im Alter von vier Jahren gemacht habe, habe ich immer versucht, meine Grenzen zu verschieben und immer weiter und weiter zu fliegen“, schrieb sie auf Instagram. In der vergangenen Saison habe sie sich mit ihrem zehnten Weltcupsieg und dem Skiflug in Planica noch zwei große Träume erfüllt. „Und in den nächsten Monaten werde ich mich weiter pushen, um WM-Medaillen und den Rekord für den längsten Sprung kämpfen“, kündigte die Japanerin an.

Bitte an ihre Fans
Zum Abschluss richtete sie eine ungewöhnliche Bitte an die Fans: „Ich wäre glücklich, wenn jemand, der meine letzten Sprünge sieht, jemanden einlädt, der vorher noch nie Skispringen gesehen hat.“

Und weiter: „Ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich die besondere Atmosphäre dieses Sports erleben und sagen: Das will ich nochmal sehen!“

Den Gesamtweltcup verpasste sie in der Saison 2016/17 nur knapp. Damals musste sie sich lediglich ihrer Landsfrau Sara Takanashi geschlagen geben. Auch bei Weltmeisterschaften zeigte die Japanerin auf. Insgesamt gewann sie fünf Medaillen. 2013 holte sie in Val di Fiemme mit dem Mixed-Team Gold. Silber gewann sie 2015 in Falun sowie 2017 in Lahti auf der Normalschanze. Und nun neigt sich ihr Kapitel im Skispringen dem Ende zu.

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