Ex-Weltmeisterin hört auf – und hat Bitte an Fans

Die Saison 2026/27 wird die 32-Jährige noch mitnehmen, danach verabschiedet sie sich in den Ruhestand. „Seit ich meinen ersten Sprung im Alter von vier Jahren gemacht habe, habe ich immer versucht, meine Grenzen zu verschieben und immer weiter und weiter zu fliegen“, schrieb sie auf Instagram. In der vergangenen Saison habe sie sich mit ihrem zehnten Weltcupsieg und dem Skiflug in Planica noch zwei große Träume erfüllt. „Und in den nächsten Monaten werde ich mich weiter pushen, um WM-Medaillen und den Rekord für den längsten Sprung kämpfen“, kündigte die Japanerin an.