Kindesmissbrauch im Web: Meldungen stark gestiegen

Ursprungsländer in Europa

Auch wenn 2024 Österreich durch den statistischen Ausreißer an der Spitze der Ursprungsländer steht, stehen eigentlich die Niederlande seit mehreren Jahren ganz vorne. Auch die Ukraine zähle seit zwei bis vier Jahren zu den Haupt-Hosting-Ländern. Man vermute bei Stopline allerdings, dass es sich dabei um virtuelle Server handle und sich die Infrastruktur nicht tatsächlich in der Ukraine befinde. Obwohl die Partner-Hotlines in diesen Ländern sehr engagiert wären, gebe es das Problem des „Bulletproof Hostings“: Provider würden es sich gut bezahlen lassen, illegale Inhalte nicht zu entfernen und auch Verwaltungsstrafen in Kauf nehmen. Es sei sehr schwer, diesem Geschäftsmodell Herr zu werden, sagte Ebenberger.