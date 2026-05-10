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Gefährt zu schnell

Syrer mit E-Scooter gestoppt, als er Joint rauchte

Salzburg
10.05.2026 19:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Polizei stoppte am Sonntag die riskante Fahrt eines Syrers (33): Er war mit einem E-Scooter unterwegs und rauchte währenddessen einen Joint. Das Gefährt, das bis zu 40 km/h fährt, war zudem nicht einmal erlaubt.  

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Der Syrer lenkte seinen E-Scooter über die Sterneckstraße, als er gestoppt wurde. An eine mögliche Polizeikontrolle hatte er offenbar im Traum nicht gedacht, weil er während der Fahrt ganz offensichtlich einen Joint rauchte. 

Ein Drogentest verlief positiv. Ein Arzt bestätigte dann auch, dass der Syrer zu dem Zeitpunkt nicht fahrtauglich war. 

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Sein Geschoß wurde anschließend überprüft: Die Messung am Rollenprüfstand ergab, dass es ein Tempo von bis zu 40 km/h erreichen kann.  In Österreich sind E-Scooter nur bis zu einer Maximalgeschwindigkeit von 25 km/h erlaubt. Der Lenker wird auch deshalb angezeigt. 

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