Die Eisheiligen bringen ersehnten Wetterumschwung

Wie der Name schon sagt, kann es rund um die Eisheiligen (11. bis 15. Mai) nochmals zu einer markanten Abkühlung mit Frost und sogar Schneefall kommen. Heuer werden sie sehnlichst erwartet, da sie für einen Wetterumschwung sorgen. Wie genau, das weiß Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann.