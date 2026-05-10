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Frost möglich

Die Eisheiligen bringen ersehnten Wetterumschwung

Kärnten
10.05.2026 19:00
Eine Kaltluft bringt Wolken, Abkühlung und den lang ersehnten Regen.
Eine Kaltluft bringt Wolken, Abkühlung und den lang ersehnten Regen.(Bild: Angelika Joven)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophie, so werden die Eismänner genannt. Und heuer machen sie ihrem Namen alle Ehre. Sie werden die anhaltende und gefährliche Trockenheit etwas lindern.

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Wie der Name schon sagt, kann es rund um die Eisheiligen (11. bis 15. Mai) nochmals zu einer markanten Abkühlung mit Frost und sogar Schneefall kommen. Heuer werden sie sehnlichst erwartet, da sie für einen Wetterumschwung sorgen. Wie genau, das weiß Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann.

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