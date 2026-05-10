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Für Wings for Life

Salzburg sammelte Laufkilometer für guten Zweck

Salzburg
10.05.2026 17:00
In der ersten Reihe: Salzburgs Sportprominenz von Raffl bis Walkner.
In der ersten Reihe: Salzburgs Sportprominenz von Raffl bis Walkner.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Beim alljährlich stattfindenden Wings for Life Worldrun sammelten wieder tausende Salzburger Laufkilometer für die Rückenmarksforschung. An insgesamt 27 Orten starteten die Sportler im Bundesland. Am weitesten kam der Deutsche Thomas Ungethüm in Hallein-Rif.

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Laufen für die, die es nicht können – das stand am heutigen Sonntag wieder auf dem Programm. Weltweit gingen beim Wings for Life Worldrun heute mehr als 346.000 Menschen an den Start. In Österreich waren es 81.359 registriete Sportler, die mit ihren gelaufenen Kilometern für die Rückenmarksforschung der Wings for Life-Stiftung von Anita Gerhardter Spenden sammelten.

Eishockey-Spieler Thomas Raffl mit dem Selfie beim Start.
Eishockey-Spieler Thomas Raffl mit dem Selfie beim Start.(Bild: Andreas Tröster)
Eishockey-Spieler unter sich: Peter Hochkofler schiebt Ex-Profi Corin Konradsheim.
Eishockey-Spieler unter sich: Peter Hochkofler schiebt Ex-Profi Corin Konradsheim.(Bild: Andreas Tröster)
Laufen für den guten Zweck und im Salzburger Altstadt-Ambiente.
Laufen für den guten Zweck und im Salzburger Altstadt-Ambiente.(Bild: Andreas Tröster)

Der größte der insgesamt 27 Läufe im Bundesland startete um 13 Uhr im Salzburger Volksgarten. Unter die mehr als 2000 Teilnehmer mischte sich hier Sportprominenz wie Rollstuhl-Sportler Thomas Geierspichler, Rallye-Ass Matthias Walkner oder Eishockey-Crack Thomas Raffl. Gerry Friedle (Dj Ötzi) matchte sich über die Distanz mit Musiker-Kollege Marc Pircher, der in Saalfelden am Start stand. Das Fernduell ging an Pircher. Der Schlagersänger lief 5,39 Kilometer, während Friedle in Salzburg auf 4,5 km kam.

Stephi schob ihren Arbeitskollegen Max in Thalgau mehr als 8,5 Kilometer.
Stephi schob ihren Arbeitskollegen Max in Thalgau mehr als 8,5 Kilometer.(Bild: Andreas Tröster)
Marion Feichtner, langjährige Partnerin des verstorbenen Dietrich Mateschitz, lief in Thalgau.
Marion Feichtner, langjährige Partnerin des verstorbenen Dietrich Mateschitz, lief in Thalgau.(Bild: Andreas Tröster)
Ex-Kicker und nunmehriger Trainer Alexander Zickler spulte Kilometer um Kilometer ab.
Ex-Kicker und nunmehriger Trainer Alexander Zickler spulte Kilometer um Kilometer ab.(Bild: Andreas Tröster)

In Thalgau stand Marion Feichtner, langjährige Partnerin des verstorbenen Red-Bull-Gründers Dietrich Mateschitz, mit ihrem Lebensgefährten und Ex-Kicker Thomas Winklhofer am Start. Ski-Ass Henrik Kristoffersen sowie Ex-Bayern-Star und Fußball-Trainer Alexander Zickler spulten ihre Kilometer ebenfalls im Flachgau ab. Alles mitgemessen durch die App am Mobiltelefon.

In Saalfelden standen unter anderem Schlagersänger Marc Picher und Ex-Biathlet Julian Eberhard ...
In Saalfelden standen unter anderem Schlagersänger Marc Picher und Ex-Biathlet Julian Eberhard am Start.(Bild: Gabriel Marques)
Der Lauf fand am Fuß des Steinernen Meers statt.
Der Lauf fand am Fuß des Steinernen Meers statt.(Bild: Daniel Chytra Eagle Eye)

Am weitesten in Salzburg kam der Deutsche Ultraläufer Thomas Ungethüm. Er spulte seine Kilometer in Hallein-Rif ab. Der virtuelle Besenwagen, er ist eine Art künstliche Ziellinie, die die Läufer zum Aufhören zwingt, stoppte ihn erst bei 57,28 Kilometern.

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