Salzburg sammelte Laufkilometer für guten Zweck

Beim alljährlich stattfindenden Wings for Life Worldrun sammelten wieder tausende Salzburger Laufkilometer für die Rückenmarksforschung. An insgesamt 27 Orten starteten die Sportler im Bundesland. Am weitesten kam der Deutsche Thomas Ungethüm in Hallein-Rif.
Laufen für die, die es nicht können – das stand am heutigen Sonntag wieder auf dem Programm. Weltweit gingen beim Wings for Life Worldrun heute mehr als 346.000 Menschen an den Start. In Österreich waren es 81.359 registriete Sportler, die mit ihren gelaufenen Kilometern für die Rückenmarksforschung der Wings for Life-Stiftung von Anita Gerhardter Spenden sammelten.
Der größte der insgesamt 27 Läufe im Bundesland startete um 13 Uhr im Salzburger Volksgarten. Unter die mehr als 2000 Teilnehmer mischte sich hier Sportprominenz wie Rollstuhl-Sportler Thomas Geierspichler, Rallye-Ass Matthias Walkner oder Eishockey-Crack Thomas Raffl. Gerry Friedle (Dj Ötzi) matchte sich über die Distanz mit Musiker-Kollege Marc Pircher, der in Saalfelden am Start stand. Das Fernduell ging an Pircher. Der Schlagersänger lief 5,39 Kilometer, während Friedle in Salzburg auf 4,5 km kam.
In Thalgau stand Marion Feichtner, langjährige Partnerin des verstorbenen Red-Bull-Gründers Dietrich Mateschitz, mit ihrem Lebensgefährten und Ex-Kicker Thomas Winklhofer am Start. Ski-Ass Henrik Kristoffersen sowie Ex-Bayern-Star und Fußball-Trainer Alexander Zickler spulten ihre Kilometer ebenfalls im Flachgau ab. Alles mitgemessen durch die App am Mobiltelefon.
Am weitesten in Salzburg kam der Deutsche Ultraläufer Thomas Ungethüm. Er spulte seine Kilometer in Hallein-Rif ab. Der virtuelle Besenwagen, er ist eine Art künstliche Ziellinie, die die Läufer zum Aufhören zwingt, stoppte ihn erst bei 57,28 Kilometern.
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