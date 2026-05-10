Salzburg sammelte Laufkilometer für guten Zweck

Der größte der insgesamt 27 Läufe im Bundesland startete um 13 Uhr im Salzburger Volksgarten. Unter die mehr als 2000 Teilnehmer mischte sich hier Sportprominenz wie Rollstuhl-Sportler Thomas Geierspichler, Rallye-Ass Matthias Walkner oder Eishockey-Crack Thomas Raffl. Gerry Friedle (Dj Ötzi) matchte sich über die Distanz mit Musiker-Kollege Marc Pircher, der in Saalfelden am Start stand. Das Fernduell ging an Pircher. Der Schlagersänger lief 5,39 Kilometer, während Friedle in Salzburg auf 4,5 km kam.