Für Bullen spielt in Linz die „gelbe Gefahr“ mit

61 Jahre musste der LASK darauf warten, um endlich wieder einmal einen Titel zu gewinnen. 1965 gewannen die Stahlstädter das Double aus Meisterschaft und Cup – und genau dieses Kunststück winkt ihnen heuer erneut. Je nach Ausgang des Steirer-Duells zwischen Hartberg und Titelverteidiger Sturm kann der frischgebackene Cupsieger dieses schon heute fixieren – und das ausgerechnet gegen die Bullen, die jahrelang das Maß aller Bundesliga-Dinge waren.