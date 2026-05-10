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Bundesliga-Showdown

Für Bullen spielt in Linz die „gelbe Gefahr“ mit

Bundesliga
10.05.2026 08:52
Red Bull Salzburg gastiert heute beim LASK.
Red Bull Salzburg gastiert heute beim LASK.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Um den Traum vom Titel am Leben zu lassen, muss Red Bull Salzburg heute beim LASK gewinnen. Zu harte Zweikämpfe dürfen sich die Bullen dabei allerdings nicht erlauben ...

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61 Jahre musste der LASK darauf warten, um endlich wieder einmal einen Titel zu gewinnen. 1965 gewannen die Stahlstädter das Double aus Meisterschaft und Cup – und genau dieses Kunststück winkt ihnen heuer erneut. Je nach Ausgang des Steirer-Duells zwischen Hartberg und Titelverteidiger Sturm kann der frischgebackene Cupsieger dieses schon heute fixieren – und das ausgerechnet gegen die Bullen, die jahrelang das Maß aller Bundesliga-Dinge waren.

Ebenbauer vor Ort
Salzburg plant daher, in Linz zum Partycrasher zu werden. Ligavorstand Christian Ebenbauer ist beim letzten Saison-Heimspiel des LASK vor Ort, um im Falle eines Titelgewinns den Meisterteller zu übergeben. Darauf haben die Mannen von Cheftrainer Daniel Beichler aber so gar keine Lust.

Daniel Beichler
Daniel Beichler(Bild: GEPA)

Vielmehr können und wollen sie ihrerseits dafür sorgen, dass die Bundesliga einen Finalthriller am letzten Spieltag erlebt. Gewinnen Alexander Schlager und Kollegen auf der Gugl, lebt die Chance auf die erste Bullen-Meisterschaft seit der Saison 2022/23. Allerdings: Bei Schlager und Kerim Alajbegovic, der zum Bundesliga-Newcomer des Jahres gewählt wurde, spielt die „gelbe Gefahr“ mit. Kassieren sie eine Karte, fehlen sie gegen Hartberg gesperrt.

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