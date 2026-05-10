19-jähriger Alkolenker kracht gegen Leitschiene

Wie ein Alkotest vor Ort zeigte, hatte der junge Lenker 1,38 Promille Alkohol intus. Ihm wurde der Führerschein noch vor Ort abgenommen und er wurde zudem angezeigt. Sein 18-jähriger Beifahrer wurde unterdessen von der Rettung nach der Erstversorgung in das Krankenhaus nach Schwarzach gebracht.