19-jähriger Alkolenker kracht gegen Leitschiene

Betrunken gegen die Leitplanke gefahren ist ein 19-jähriger Flachgauer auf der Kleinarler Landesstraße (L214) in Wagrain kurz in der Nacht auf Sonntag. Bei dem Unfall wurde sein Beifahrer unbestimmten Grades verletzt. Das Auto und die Leitplanke wurden erheblich beschädigt.
Wie ein Alkotest vor Ort zeigte, hatte der junge Lenker 1,38 Promille Alkohol intus. Ihm wurde der Führerschein noch vor Ort abgenommen und er wurde zudem angezeigt. Sein 18-jähriger Beifahrer wurde unterdessen von der Rettung nach der Erstversorgung in das Krankenhaus nach Schwarzach gebracht.
Von der Freiwilligen Feuerwehr Wagrain, die um 00.17 Uhr alarmiert wurde, waren 25 Einsatzkräfte vor Ort. Sie banden die auslaufenden Betriebsmittel des Fahrzeuges, reinigten die Fahrbahn und halfen dem Abschleppdienst bei der Bergung.
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