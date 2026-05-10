Kühbauer: „Jetzt ist Salzburg weg in Geschichte“

„Jetzt ist Salzburg weg in der Geschichte“, so LASK-Trainer Didi Kühbauer nach dem 2:1-Sieg gegen Salzburg – obwohl Sturm die Titelentscheidung mit einem Erfolg in Hartberg vertagt hat ...
Die Titelentscheidung ist vertagt! Doch LASK-Trainer Didi Kühbauer gratuliert seiner Truppe nach dem Sieg gegen Salzburg trotzdem. Im Gespräch mit Sky sagte er kurz nach dem Spiel: „Wenn du so nahe am Ziel bist, willst du einerseits Sicherheit und nicht zu viel riskieren, aber auch gewinnen, das ist schwierig. Mit dem 1:0 haben wir das aber ganz gut gemacht. Wir haben dann natürlich schon gewusst, dass Salzburg nach der Pause mehr vom Spiel hat, aber sie haben nicht die die besseren Chancen gehabt. Mit dem 2:1 ist es natürlich wieder eng geworden. Aber die Jungs spielen seit Monaten mit einer großen Belastung, deshalb kann ich ihnen eigentlich nur gratulieren.“
Der LASK hat gegen Salzburg zwar mit 2:1 gewonnen, aber auch Verfolger Sturm gab sich keine Blöße, besiegte Hartberg mit 4:2 und hofft nun auf einen Umfaller der Linzer nächste Woche bei der Austria. Immerhin: Die Linzer kickten Salzburg aus dem Rennen!
„Jetzt ist Salzburg weg in der Geschichte.“
Kühbauer: „Jetzt ist Salzburg weg in der Geschichte. Wir haben uns in eine gute Position gebracht. Wir wissen, dass wir nächste Woche auch performen müssen. Ich muss meiner Mannschaft trotzdem ein Riesenlob aussprechen. Es ist nicht selbstverständlich, wenn du vor sieben Monaten im Niemandsland bist und jetzt um die Meisterschaft spielst. Die drei Punkte haben wir aus verschiedenen Gründen verdient gemacht.“
Dem LASK (36 Punkte) reicht nun am kommenden Sonntag (14.30 Uhr) bei der Austria schon ein Remis, um wie auch beim bisher einzigen Titelgewinn 1965 das Double zu fixieren. Sturm (34) ist im Heimspiel gegen Rapid zum Siegen gezwungen. Bei Punktegleichheit würde der LASK vorgereiht werden, da dessen Punkte nach dem Grunddurchgang abgerundet wurden. Eines ist beiden Teams schon sicher, sie können nicht mehr aus den Top zwei verdrängt werden und sind daher kommende Saison in der Champions-League-Qualifikation am Start.
Zum Ausfall von Moses Usor sagte Kühbauer: „Er wird nächste Woche sicher ausfallen, ich hoffe nur, dass es keine Kreuzbandverletzung ist.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.