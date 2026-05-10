Kühbauer: „Jetzt ist Salzburg weg in Geschichte“

Die Titelentscheidung ist vertagt! Doch LASK-Trainer Didi Kühbauer gratuliert seiner Truppe nach dem Sieg gegen Salzburg trotzdem. Im Gespräch mit Sky sagte er kurz nach dem Spiel: „Wenn du so nahe am Ziel bist, willst du einerseits Sicherheit und nicht zu viel riskieren, aber auch gewinnen, das ist schwierig. Mit dem 1:0 haben wir das aber ganz gut gemacht. Wir haben dann natürlich schon gewusst, dass Salzburg nach der Pause mehr vom Spiel hat, aber sie haben nicht die die besseren Chancen gehabt. Mit dem 2:1 ist es natürlich wieder eng geworden. Aber die Jungs spielen seit Monaten mit einer großen Belastung, deshalb kann ich ihnen eigentlich nur gratulieren.“