Nasenverein sucht die größten Riechkolben im Land

Richtiger Riecher und Humor

Neben dem richtigen Riecher müssen Nasenclub-Anwärter aber vor allem eines haben: „Wer Spaß und Humor mitbringt, ist herzlich eingeladen, zur WM mitzufahren. Es geht um die Geselligkeit. Gerade jetzt, wo seit Langem kleine Stupsnäschen das Ideal sind, schaffen wir mit Humor Bewusstsein für Menschen, die vielleicht nicht mit ihren Gesichtserkern zufrieden sind“, so Pech. Naturgemäß ist der Verein auch gegen kosmetische Riechkolben-OPs: „Nehmt eure Nasen so, wie sie euch Gott gegeben hat, und seid stolze Nasenträger“, schmunzelt der Obmann. Mitgliedsgebühr und andere Hürden hebt der Nasenclub übrigens nicht ein: „Das geht alles ganz unbürokratisch“, betont Pech.