„Wir könnten ein Stadion mit 3500 Leuten befüllen“

Schon früher gab es nur die Austria

Dass es ihn überhaupt zu den Maxglanern verschlagen hatte, ging auf die Kappe seines Sohnes David. Dieser hatte bereits beim Verein mitgeholfen, nahm seinen Vater eines Tages mit. „Dann habe ich die Stimmung gesehen und war begeistert. Sie (der Vorstand, Anm.) haben mich dann sehr lange bearbeitet, beim dritten Anlauf haben sie es dann geschafft“, blickte Palfinger, für den laut eigener Aussage „früher nur die Austria“ gab, im Gespräch mit der „Krone“ nach dem abschließenden Saisonspiel zurück.