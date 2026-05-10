Zweimal „Sehr schwach“! Salzburg-Duo enttäuschte

Auch gegen den LASK kam der FC Red Bull Salzburg nicht in die Erfolgsspur zurück. Die Bullen verloren mit 1:2 und beenden die Saison damit zum ersten Mal in der Ära Red Bull nicht in den Top-2. Zwei Kicker enttäuschten in Linz auf ganzer Linie - die Bullen-Noten im Detail.
Alexander Schlager Note 3
Rettete einmal stark gegen Cisse. Bei den Gegentoren war der Goalie machtlos.
Stefan Lainer: Note 2
Hatte mit den schnellen LASK-Angreifern immer wieder Probleme. Nach vorn kam nicht viel.
Jannik Schuster: Note 3
Machte eine solide Partie ohne grobe Schnitzer und bereitete Konates Tor vor.
Tim Drexler: Note 3
Wie Schuster erledigte auch er seine Aufgaben über weite Strecken solide.
Frans Krätzig: Note 2
Offensiv war er dieses Mal überhaupt nicht zu sehen und blieb vieles schuldig.
Sota Kitano: Note 2
Der sonst so spielfreudige Japaner blieb dieses Mal hinter den Erwartungen.
Soumaila Diabate: Note 2
Wie viele seiner Kollegen kam er gut rein, aber nach dem 0:2 ging nichts mehr.
Maurits Kjaergaard: Note 1
Beim 0:1 kam er gegen Adeniran nicht in den Zweikampf. Auffällig war seine negative Körpersprache.
Damir Redzic: Note 1
Tauchte nach fünf guten Minuten komplett ab und blieb offensiv wirkungslos.
Karim Onisiwo: Note 2
Den Einsatz konnte man ihm nicht absprechen, gefährlich wurde er aber nie.
Yorbe Vertessen: Note 2
Hatte in Hälfte eins zwei gute Chancen, zielte dabei aber jeweils zu hoch.
Kerim Alajbegovic: Note 3
Brachte frischen Wind und schoss an die Stange.
Edmund Baidoo: Note 3
Auch er traf Aluminium.
Karim Konate: Note 4
Stand einmal da, wo er stehen soll und köpfte ein.
Enrique Aguilar: Note 0
Zu kurz eingesetzt.
Trainer Daniel Beichler: Note 2
Nach gutem Beginn verlor sein Team den Faden.
Unser Notenschlüssel: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt
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