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Bullen-Noten im Detail

Zweimal „Sehr schwach“! Salzburg-Duo enttäuschte

Sport
10.05.2026 20:00
Maurits Kjaergaard und Co. verloren beim LASK mit 1:2.
Maurits Kjaergaard und Co. verloren beim LASK mit 1:2.(Bild: GEPA)
Porträt von Philip Kirchtag
Porträt von Christoph Nister
Von Philip Kirchtag und Christoph Nister

Auch gegen den LASK kam der FC Red Bull Salzburg nicht in die Erfolgsspur zurück. Die Bullen verloren mit 1:2 und beenden die Saison damit zum ersten Mal in der Ära Red Bull nicht in den Top-2. Zwei Kicker enttäuschten in Linz auf ganzer Linie - die Bullen-Noten im Detail. 

0 Kommentare

Alexander Schlager Note 3
Rettete einmal stark gegen Cisse. Bei den Gegentoren war der Goalie machtlos.

Stefan Lainer: Note 2
Hatte mit den schnellen LASK-Angreifern immer wieder Probleme. Nach vorn kam nicht viel.

Jannik Schuster: Note 3
Machte eine solide Partie ohne grobe Schnitzer und bereitete Konates Tor vor.

Tim Drexler: Note 3
Wie Schuster erledigte auch er seine Aufgaben über weite Strecken solide.

Frans Krätzig: Note 2
Offensiv war er dieses Mal überhaupt nicht zu sehen und blieb vieles schuldig.

Sota Kitano: Note 2
Der sonst so spielfreudige Japaner blieb dieses Mal hinter den Erwartungen.

Soumaila Diabate: Note 2
Wie viele seiner Kollegen kam er gut rein, aber nach dem 0:2 ging nichts mehr.

Maurits Kjaergaard: Note 1
Beim 0:1 kam er gegen Adeniran nicht in den Zweikampf. Auffällig war seine negative Körpersprache.

Damir Redzic: Note 1
Tauchte nach fünf guten Minuten komplett ab und blieb offensiv wirkungslos.

Onisiwo (li.) und Redzic (jeweils in Blau) waren in Linz kein Faktor.
Onisiwo (li.) und Redzic (jeweils in Blau) waren in Linz kein Faktor.(Bild: GEPA)

Karim Onisiwo: Note 2
Den Einsatz konnte man ihm nicht absprechen, gefährlich wurde er aber nie.

Yorbe Vertessen: Note 2
Hatte in Hälfte eins zwei gute Chancen, zielte dabei aber jeweils zu hoch.

Kerim Alajbegovic: Note 3
Brachte frischen Wind und schoss an die Stange.

Edmund Baidoo: Note 3
Auch er traf Aluminium.

Karim Konate: Note 4
Stand einmal da, wo er stehen soll und köpfte ein.

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Enrique Aguilar: Note 0
Zu kurz eingesetzt. 

Trainer Daniel Beichler: Note 2
Nach gutem Beginn verlor sein Team den Faden.

Unser Notenschlüssel: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt

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