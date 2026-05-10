Bischofshofen feierte „geilen Derbysieg“

Schulterverletzung als Wermutstropfen

„Wir wussten, dass es sehr schwierig wird und können das einordnen. Daher sind wir auch nicht unzufrieden“, meinte Rauris-Boss Rupert Rieß. Einziger Wermutstropfen: Fabian Hadjisky fiel unglücklich auf die Schulter und musste zur Abklärung ins Krankenhaus. „Er sollte aber um eine Operation herumkommen“, atmete Rieß durch. Dennoch: Das Frühjahr ist für den Rauriser Fuchs vorbei. Sein Team, das weiter von vielen Ausfällen geplagt ist, ziert weiterhin das Tabellenende.