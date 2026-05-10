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Judo-Bundesliga

Bischofshofen feierte „geilen Derbysieg“

Salzburg
10.05.2026 13:00
So sehen jubelnde Sanjindo-Tiger nach Derbysiegen aus
So sehen jubelnde Sanjindo-Tiger nach Derbysiegen aus(Bild: JC Sanjindo Bischofshofen)
Porträt von Walter Hofbauer
Von Walter Hofbauer

In der dritten Runde der 1. Herren-Bundesliga wurde es aus Salzburger Sicht erstmals heiß. Schließlich empfingen die Sanjindo-Tiger in Bischofshofen Aufsteiger Pinzgau zum Salzburger Derby. Und die Pongauer behielten ihre weiße Weste.

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Dabei traten die Hausherren vor über 300 Zuschauern in der Hermann-Wielandner-Halle ohne Legionäre an, während Rauris beide Slowaken aufbieten konnte. Das änderte am 9:5-Heimsieg aber wenig, womit Sanjindo gemeinsam mit Rekordmeister Galaxy Tigers die Liga unangefochten anführt. „Ich hätte gedacht, dass es enger wird. Aber jetzt haben wir gut lachen. Ein geiler Sieg“, strahlte Michael Niederdorfer. Der wie auch Vorzeige-Judoka Thomas Scharfetter, Davyd Bezpalenko und Lucas Auer beide Kämpfe gewann.

Schulterverletzung als Wermutstropfen
„Wir wussten, dass es sehr schwierig wird und können das einordnen. Daher sind wir auch nicht unzufrieden“, meinte Rauris-Boss Rupert Rieß. Einziger Wermutstropfen: Fabian Hadjisky fiel unglücklich auf die Schulter und musste zur Abklärung ins Krankenhaus. „Er sollte aber um eine Operation herumkommen“, atmete Rieß durch. Dennoch: Das Frühjahr ist für den Rauriser Fuchs vorbei. Sein Team, das weiter von vielen Ausfällen geplagt ist, ziert weiterhin das Tabellenende.

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Bei den Gastgebern stach Philipp Hacksteiner bis 60 Kilo heraus. Normal tritt er eine Klasse höher an, machte Gewicht und half unten aus. Dafür ging er der zweiten Garde im Zweitligaduell mit JZ Rapso ab. Dort ging es in den Los-Entscheidungskampf, den die Pongauer just in Hacksteiners Klasse verloren – 7:8. Der erste Punkt wurde es aber auch so. Derweil unterlag PSV Salzburg mit „Fighting Coach“ Andreas Tiefgraber auswärts Titelfavorit Wimpassing mit 6:8.

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