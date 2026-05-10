Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Feuerwehr-Einsatz

Derselbe Dachstuhl stand noch einmal in Flammen

Chronik
10.05.2026 14:22
Die Feuerwehr musste noch einmal zur selben Adresse ausrücken.
Die Feuerwehr musste noch einmal zur selben Adresse ausrücken.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Wieder ging bei der Feuerwehr Thalgau in Salzburg der Alarm: Derselbe Dachstuhl, der am Samstag gebrannt hatte, stand Sonntagfrüh noch einmal in Flammen. Alarmstufe 2 wurde ausgerufen. 

0 Kommentare

Bereits Samstagnachmittag war bei einem Mehrparteienhaus in Thalgau Feuer im Dachstuhl ausgebrochen. Die Rauchsäule war schon von weitem zu sehen. Mittels Drehleiter wurde der Löschangriff gestartet. Drei Feuerwehren waren im Einsatz.

Die Feuerwehr öffnete die Dachkonstruktion.
Die Feuerwehr öffnete die Dachkonstruktion.(Bild: Markus Tschepp)

Sonntag in aller Früh ging dann wieder der Alarm: Die Feuerwehr rief erneut Alarmstufe 2 aus und forderte Unterstützung aus Hof und Seekirchen an. Die Dachelemente mussten entfernt werden. Glutnester dürften in der Nacht die Konstruktion wieder in Brand gesetzt haben.

Lesen Sie auch:
Die Feuerwehr war mit der Drehleiter im Einsatz.
Feuerwehr-Einsatz
Brandalarm in Thalgau: Dachstuhl stand in Flammen
09.05.2026

Gegen acht Uhr früh konnte der Kommandant „Brand aus“ geben. Verletzt wurde bei den beiden Bränden niemand. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Chronik
10.05.2026 14:22
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Thalgau
Feuerwehr
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Die Polizei beschrieb den Anzug des Täters als eine Art „Imkeranzug“.
Fragen um Geisel-Drama
„Imkeranzug“: So soll der Täter ausgesehen haben
Nach einem Drohnenabsturz lodert in Tschernobyl ein großer Waldbrand.
Warnung vor Strahlen
Waldbrand lodert neben Atom-Ruine Tschernobyl
„Spüre Beine nicht“
Jetski-Fahrer kollidiert vor Vancouver mit Grauwal
11 km hohe Aschewolke!
Tote bei heftigem Vulkanausbruch in Indonesien
Archivbild
Trump: „Denkzettel“
USA und Iran beschießen sich in Straße von Hormuz
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
243.316 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Wirtschaft
Scheich-Familie kassiert 70 Millionen Euro von EU
104.047 mal gelesen
Die Scheichs besitzen riesige Agrarflächen und kassieren dabei von der EU.
Steiermark
Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten
99.111 mal gelesen
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.
Außenpolitik
Selenskyj „gestattet“ Militärparade: „Dummer Witz“
916 mal kommentiert
Kremlchef Wladimir Putin nimmt aus Angst vor ukrainischen Drohnenangriffen die Parade diesmal ...
Österreich
„Operation Panzerwagen“! Bankdeals Wien mit Kiew
882 mal kommentiert
Die heimische RBI macht gute Geschäfte mit der ukrainischen Nationalbank. Massenhaft Gold und ...
Innenpolitik
Ministerium: Polizei-Warnung „nicht akzeptabel“
861 mal kommentiert
Die Gruppe aus Frankreich machte in Neusiedl am See Station. 
Newsletter
Mehr Chronik
Wasserleiche am See
Beim Toten handelt es sich um Mann aus Salzburg
Feuerwehr-Einsatz
Derselbe Dachstuhl stand noch einmal in Flammen
Nach Manninger-Unfall
Anrainerin: „Bahnübergang ist jetzt gefährlicher“
Krone Plus Logo
Grausige Entdeckung
Rätsel um Wasserleiche aus dem großen Salzachsee
Aufschlagtrauma
Verletzte Eule auf Firmengelände gerettet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf