Derselbe Dachstuhl stand noch einmal in Flammen

Wieder ging bei der Feuerwehr Thalgau in Salzburg der Alarm: Derselbe Dachstuhl, der am Samstag gebrannt hatte, stand Sonntagfrüh noch einmal in Flammen. Alarmstufe 2 wurde ausgerufen.
Bereits Samstagnachmittag war bei einem Mehrparteienhaus in Thalgau Feuer im Dachstuhl ausgebrochen. Die Rauchsäule war schon von weitem zu sehen. Mittels Drehleiter wurde der Löschangriff gestartet. Drei Feuerwehren waren im Einsatz.
Sonntag in aller Früh ging dann wieder der Alarm: Die Feuerwehr rief erneut Alarmstufe 2 aus und forderte Unterstützung aus Hof und Seekirchen an. Die Dachelemente mussten entfernt werden. Glutnester dürften in der Nacht die Konstruktion wieder in Brand gesetzt haben.
Gegen acht Uhr früh konnte der Kommandant „Brand aus“ geben. Verletzt wurde bei den beiden Bränden niemand.
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