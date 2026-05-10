Österreich hofft jetzt auf Nordamerika-Legionäre

Österreich will bei der Eishockey-WM in Zürich mit der Defensive, seinem Prunkstück, punkten. Und gleich in den ersten beiden Spielen mit dem Klassenerhalt das erklärte Ziel fixieren. Davor könnte jedoch Verstärkung aus Nordamerika nahen, denn Reinbacher und Rohrer schieden in den Play-offs der AHL aus.
Geschlossene Veranstaltung! Österreichs Eishockey-Team kann bei der WM in Zürich (ab 15. Mai) – abgesehen von NHL-Crack David Reinbacher – in der Verteidigung qualitativ aus dem Vollen schöpfen. Und ist womöglich durch mehr Erfahrung (wie etwa von Schweden-Legionär Gregor Biber) sogar stärker geworden. „Defensive ist King – das ist unser Haus. Da kommt man nicht so leicht hinein“, nickt der Klagenfurter 1,90-Meter-Mann Thimo Nickl.
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