Österreich hofft jetzt auf Nordamerika-Legionäre

Geschlossene Veranstaltung! Österreichs Eishockey-Team kann bei der WM in Zürich (ab 15. Mai) – abgesehen von NHL-Crack David Reinbacher – in der Verteidigung qualitativ aus dem Vollen schöpfen. Und ist womöglich durch mehr Erfahrung (wie etwa von Schweden-Legionär Gregor Biber) sogar stärker geworden. „Defensive ist King – das ist unser Haus. Da kommt man nicht so leicht hinein“, nickt der Klagenfurter 1,90-Meter-Mann Thimo Nickl.