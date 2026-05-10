Für Salzburg steht mehr als Titel auf dem Spiel

Der Meisterteller ist für Salzburg kaum noch zu erreichen. Der Beichler-Elf droht die schlechteste Saison aller Zeiten und die Conference League …
Ein Sieg heute beim LASK (17 Uhr) und Vizemeister Salzburg hat sein Bundesliga-Titelfinale in der kommenden Woche. Für die Mannen von Cheftrainer Daniel Beichler steht allerdings viel mehr auf dem Spiel. Seit dem Einstieg von Red Bull war der Klub am Ende einer Spielzeit nie schlechter als Zweiter – das soll so bleiben!
Drei Jahre ohne Titel?
Für die Salzburger, die eine dritte titellose Saison en suite vermeiden wollen, geht es auch darum, sich international auf höchstmöglicher Ebene zu präsentieren. Derzeit ist von der Champions League bis zur Europa League noch alles drin. Die „Krone“ zeigt, welcher Europacup mit welchem Ligaplatz zusammenhängt:
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