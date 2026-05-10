Für Salzburg steht mehr als Titel auf dem Spiel

Ein Sieg heute beim LASK (17 Uhr) und Vizemeister Salzburg hat sein Bundesliga-Titelfinale in der kommenden Woche. Für die Mannen von Cheftrainer Daniel Beichler steht allerdings viel mehr auf dem Spiel. Seit dem Einstieg von Red Bull war der Klub am Ende einer Spielzeit nie schlechter als Zweiter – das soll so bleiben!