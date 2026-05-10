Macht Sex auch mit 80 noch Spaß, Jazz Gitti?

Dann sitze ich dem Urgestein der österreichischen Musikszene am langen Tisch mit Blick in den Garten gegenüber.„Gittl“, wie sich die Künstlerin selbst nennt, trägt den Leoparden-Jumpsuit so selbstbewusst wie ihre Falten. An der schönbrunngelb getünchten Wand hängen Music-Awards und goldene Schallplatten. Georgina, die 13 Jahre alte Mini-Malteserin, wuselt aufgeregt herum und manchmal streichen auch Romans Tigerkatzen Lilli und Simba um unsere Beine. Das Interview führen wir per „Du“, weil es mit einer Frau wie Jazz Gitti auch gar nicht anders möglich ist.