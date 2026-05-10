„Fehler gemacht“: Kompany widerspricht Bayern-Ass

„Es geht darum ...“

Harte Selbstkritik, die Kompany so nicht stehen lassen will. Als der Trainer der Münchner selbst zum Sky-Mikrofon gebeten wurde, räumte er ein: „Natürlich stimme ich ihm nicht zu. Der junge Spieler hat einen Fehler gemacht in diesem Interview.“ Weiter begründete der 40-Jährige: „Gegenpressing kannst du nicht 100-mal machen, wenn du einen schnellen Ballverlust hast. Das Problem ist nicht die Intention für das Gegenpressing, sonst würde ich das im Training schon sehen und sagen. Dann kannst du kein Spiel gewinnen. Es geht darum, dass man nicht immer das Gefühl haben muss, in den ersten zehn, 15 Minuten schon drei, vier Tore machen zu müssen.“