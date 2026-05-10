Sekerlioglu: „Fokus liegt voll auf St. Pölten“

Dass niemand so wirklich weiß, wie es in der Südstadt weitergeht, half natürlich auch wenig. 19 Kicker haben einen Vertrag über das Saisonende hinaus. „Das hat natürlich alle belastet, keine Frage. Wir brauchen in den nächsten Tagen dringend Klarheit“, schiebt er den Ball zu Präsident Christian Tschida, der akribisch an einem Investoren-Deal feilt. „In meiner Entscheidungsgewalt liegt das nicht.“ Auch, was seine Zukunft betrifft. „Stand jetzt gibt’s da noch keine Tendenz.“