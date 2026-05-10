„Für uns Musiker ist hier ein fast heiliger Ort“

Es scheint also nicht nur so, als ob hier die ganz großen Brötchen gebacken werden, denn Andrea Bocelli wird nicht müde zu betonen, wie wichtig ihm genau dieser Auftritt ist. Wobei, danach von uns gefragt, da gab es schon auch noch andere Zäsuren seiner Karriere, an die er bis heute gerne zurückdenkt: „Die Momente, in denen ich das große Privileg hatte, in Anwesenheit der letzten vier Päpste zu singen. Ebenso der Auftritt in Central Park im Jahr 2011, als ich die unglaubliche Zuneigung des amerikanischen Publikums spüren durfte.“ Und auch Wien spielt da eine Rolle, im Jahr 2007 nämlich bereits: „Ja, natürlich auch und ganz besonders mein Debüt an der Wiener Staatsoper.“