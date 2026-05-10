Sternenkind-Mütter sollen besser geschützt werden

Der Muttertag ist für viele Familien ein besonderer Anlass. Doch manche Mütter können ihre Kinder nicht in den Arm nehmen. Für Eltern von Sternenkindern ist dieser Tag deshalb oft mit Trauer verbunden. „Das stille Leid ist groß: Viele Familien trauern um ein Kind, das nie die Chance hatte, unsere Welt zu erleben. Und noch immer wird darüber viel zu oft geschwiegen“, sagte Familienministerin Claudia Bauer (ÖVP) bei einer bewegenden Veranstaltung im Kepler Universitätsklinikum Linz zum Thema Sternenkinder. Viele Betroffene würden sich laut Bauer nach einem Schwangerschaftsverlust aber alleingelassen fühlen, auch rechtlich.